Rencontre avec Antonio Guterres, à Dakar : Macky Sall Insiste pour "Une désescalade" en Ukraine Le président de la République, Macky Sall, a de nouveau plaidé dimanche en faveur d’une "désescalade" en Ukraine, soulignant que le continent africain travaille dans l’optique de faire revenir la paix entre ce pays et la Russie.

"Nous pensons qu’il faut une désescalade sur théâtre ukrainien", a-t-il dit au sujet de la crise diplomatique et militaire provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, fin février dernier.



"L’Afrique, en ce qui le concerne, travaillera dans cette perspective de paix, de désescalade", a dit Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à Dakar.



Selon Macky Sall, l’Afrique compte "privilégier le dialogue pour que les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie de crise (...)’’ dans le conflit opposant ces deux pays voisins.



La guerre en Ukraine "est une tragédie humaine" avec "un risque de dérapage nucléaire", sans compter les répercussions de ce conflit sur l’économie mondiale, a souligné le président Sall, aux côtés du SG de l’ONU.



Antonio Guterres, qui revient d’un déplacement en Russie et en Ukraine, est arrivé samedi soir à Dakar pour une "visite de solidarité pour le Ramadan". Il se rendra ensuite au Niger et au Nigeria.



A Dakar, il a été reçu par le chef de l’Etat sénégalais, président en exercice de l’Union africaine, avec lequel il a partagé un repas de rupture de jeûne, avant d’animer un point de presse conjoint.



