Rencontre avec les PTF du G50 : Le discours de clôture du Premier ministre

Excellence, Monsieur le Vice - Président du G50 ;

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;

Excellences, Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales ;

Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs





Je vous remercie pour vos excellentes contributions qui sont toutes pertinentes.



Vous me permettrez sur la base de certaines réflexions, d’exprimer la satisfaction du Gouvernement du Sénégal pour ses excellentes relations de coopération avec la communauté des Partenaires au Développement du Sénégal. Sur le plan économique, je me réjouis des excellents résultats économiques enregistrés par notre pays, malgré les crises multiformes auxquelles nous avons fait face, ces dernières années.



Je profite également de cette tribune pour vous remercier de votre appui à la mise en œuvre des projets et programmes d’investissement du Plan Sénégal Emergent tels que : le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le projet pilote Bus Rapid Transit (BRT), le projet Train express régional (TER), le programme de promotion des villes du Sénégal (PROMOVILLES), le programme d’appui aux communes et au agglomérations du Sénégal (PACASEN), le projet d’amélioration de la qualité et de l’équité dans l’éducation de base (PAQEEB), les projets d’agropoles, pour ne citer que ceux-là.



Sur le plan politique, je puis vous assurer que le Gouvernement assumera pleinement sa responsabilité à tout mettre en œuvre pour surmonter les différences, afin de cultiver le vivre ensemble et le préserver des périls qui font le malheur des peuples, le tout dans le respect de l’Etat de droit et des Institutions nationales.



Comme le disait le Président Macky Sall, dans son adresse à la Nation du mois de décembre 2022 : « Nul ne doit s’imaginer plus grand ou plus fort que cette Nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est. »



Si le Sénégal est resté un Etat fort, avec un seul peuple, un seul, et seule foi, rassemblé en tant que nation, c’est bien parce que nos anciens l’ont couvé et porté sur leurs épaules.



Notre honneur, c’est d’en faire autant pour nos enfants, en consolidant chaque jour le pacte de bienséance, de solidarité et de fraternité humaine qui lie cette nation, génération après génération.



Cette tâche incombe à tous les Sénégalais, le Gouvernement au premier chef. Nous continuerons donc d’y veiller de toutes nos forces, pour un Sénégal toujours uni, paisible, stable et prospère.



A toutes et à tous, chers partenaires, je vous exprime mes sincères remerciements pour votre engagement à nos côtés en vue renforcer la solidité de notre système de gouvernance. Sur la base de votre expertise et de votre expérience, le Gouvernement reste également attentif à toutes vos recommandations allant dans le sens de l’amélioration et de la promotion des bonnes pratiques.



Je vous remercie pour votre aimable attention.