Rencontre avec les forces vives de Kaolack : Le Nouveau maire, Serigne Mboup déroule son agenda

Depuis la semaine dernière, il a rencontré les travailleurs de la municipalité, la presse locale, les commerçants, les artisans, les opérateurs économiques locales, les transporteurs, les conducteurs de motos Jakarta. Serigne Mboup, dans sa démarche, veut impliquer l’ensemble des forces vives de la commune de Kaolack. Pour le faire, il a écouté et recueilli l’ensemble des doléances posées par les acteurs. Les commerçants ont exprimé, comme doléances, l’anarchie qui règne dans les marchés de la commune.



Le secrétaire général chargé de l’information, Lamine Dia, a demandé au maire de réorganiser tous les marchés de la ville en désignant, pour chaque marché, un délégué principal. Serigne Mboup a pris l’engagement d’accompagner les acteurs pour une bonne organisation des différents lieux de commerce de la ville. Toutefois, il a rappelé que chacun a son rôle à jouer pour éviter l’anarchie qui règne dans ces lieux de commerce.



Quant aux transporteurs, ils ont invité le nouveau maire à réfectionner certains garages et à désencombrer les voies publiques pour aider les chauffeurs à circuler librement. Ils ont demandé, entre autres, le renouvellement du parc automobile, l’établissement d’aires de repos et des voies de déviation.



Le représentant des Jakartamen de Kaolack, El Hadj Ndiaye, a rappelé au maire sa promesse faite lors de la campagne consistant à réformer les garages des Jakartamen. Serigne Mboup a suggéré aux Jakartamen de mettre en place des coopératives et de se formaliser. «Il faut avoir des réflexions pour que nous ayons sur quoi nous appuyer pour améliorer le cadre de travail», a indiqué le maire



La rencontre entre Serigne Mboup et les opérateurs économiques a tourné autour des projets de la ville de Kaolack. Serigne Mboup veut compter sur l'expertise locale dans tous les projets et programmes à mettre en œuvre à Kaolack. Ainsi, il a sollicité leur accompagnement dans la mise en œuvre de tous les programmes de la ville de Kaolack. «Chacun, par rapport à son domaine, va y participer. Sur tous les projets, il faudra respecter les codes des marchés. Avant d'aller chercher d'autres expertises, je souhaite privilégier celle locale pour redynamiser les différents secteurs», a précisé le maire. Les opérateurs ont salué et adhéré à l'initiative du nouveau maire.

Tribune