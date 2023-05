Rencontre des Ministres africains de la Culture au Maroc : Avec une forte délégation, Aliou Sow répond à l’invitation de Mohamed Bensaïd

Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow se trouve présentement au Maroc, pour participer à la rencontre des Ministres africains de la Culture. Il est l’invité du Royaume du marocain, par le biais M. Mohamed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Aliou Sow est accompagné d’une forte délégation, composée de quelques Directeurs et des représentants des Khalifes généraux des Mourides et de la famille omarienne, chargés du suivi de leurs projets de musées et de bibliothèques.



Ainsi, la délégation, suivant un programme, compte visiter le Musée International de la Sirah du Prophète (PSL) et de la Civilisation Islamique à l'ISESCO de Rabat. Cette visite, précise-t-on, sera capitalisée en une belle expérience dans le domaine des musées à vocation religieuse, culturelle et touristique.