Rencontre entre Idy et Khalifa Sall à Thiès : Une belle lecon servie à la classe politique

Jeudi 14 Mars 2024

Le leader du parti Rewmi et celui du mouvement Taxawu Sénégal, se sont rencontrés, hier, dans la commune de Thiès, dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle de 2024. Mais, aucun acte de sabotage ou de violence n’a été noté sur les lieux, contrairement à ce qui s’est passé dès le début de la campagne, où certains candidats et leurs militants ont semé le bordel dans le pays.



Un acte fortement salué par les militants des deux leaders politiques, qui ont montré un comportement exemplaire et se sont tous mobilisés derrière le siège du parti Rewmi en scandant : “Khalifa-Idy, Khalifa-Idy”. Des images qui contrastent avec la violence dans la campagne électorale. Et c’est pour dire que quand deux hommes d’État se rencontrent en pleine campagne électorale, c’est apparemment la cordialité et l’échange qui prévalent.



Khalifa Sall était accompagné d’une forte délégation, composée du Maire de Dakar, Barthélémy Dias, Moussa Tine, Hélène Tine, entre autres personnalités du mouvement Taxawu Sénégal.



