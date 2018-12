Rencontre entre Macky Sall et Karim Wade à Paris: Le PDS dément

Depuis quelques jours, des rumeurs font état d'une supposée rencontre entre Karim WADE et Macky SALL à Paris. Le service de la communication du candidat de la «Coalition Karim Président 2019» tient à démentir formellement ces allégations dénuées de tout fondement.



A travers ces informations distillées par des officines qui lui sont proches, Macky SALL, dont le désarroi est à la hauteur de la détermination de Karim WADE à lui faire face le 24 février 2019, tente désespérément de semer le doute dans l'esprit des nombreux électeurs qui ont décidé de rejoindre la «Coalition Karim Président 2019», pour mettre un terme à la dynastie SALL qu'il cherche à imposer aux Sénégalais pour cinq ans encore.













Fait à Dakar le 20 décembre 2018.



