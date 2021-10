Rencontre inattendue: Ousmane Sonko et Doudou Kâ se croisent au salon d’honneur de l’aéroport de Ziguinchor

C’est "DakarActu" qui donne l’information. Ousmane Sonko et Doudou Kâ se sont croisés hier après-midi au salon d’honneur de l’aéroport de Ziguinchor. Tous les deux dirigeants rentraient sur Dakar. Comme on pouvait le deviner, les deux hommes se sont royalement ignorés.



Tout le monde pensait qu’ils avaient emprunté le même vol en compagnie d’Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor. Mais aux dernières nouvelles, ils se sont croisés dans le salon d’honneur et personne n’a pipé mot. Comme des muets, les deux « gladiateurs », qui ont tenu en haleine la ville de Ziguinchor lundi passé, sont restés chacun dans son coin, attendant tranquillement leur vol pour rentrer à Dakar. Dans le salon d’honneur, arrivé en retard, Abdoulaye Baldé les a approchés individuellement. Dans les prochaines heures, tout sera tiré au clair...















Le Témoin