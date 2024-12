Rencontre prévue avec de hauts responsables : Makhtar Diop, DG d'IFC, en visite au Sénégal, pour dynamiser le secteur privé

Au cours de son séjour, M. Diop prévoit de rencontrer des hauts responsables sénégalais, notamment le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que des acteurs économiques du premier plan. Les discussions porteront sur des stratégies pour promouvoir l'agroalimentaire, l'industrie, les infrastructures, le numérique et le tourisme, des domaines essentiels pour la réalisation de « Vision Sénégal 2050 ».



Une visite est également prévue à Madiba, le vaccinopôle de l'Institut Pasteur de Dakar, un projet soutenu par IFC via un financement structuré de 45 millions de dollars. Ce centre est un exemple concret de l'engagement d'IFC, pour encourager des solutions durables et innovantes dans le pays.



M. Diop s'entretiendra par ailleurs avec des entrepreneurs évoluant dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la santé et les industries créatives. Il réitérera l'appui d'IFC à l'écosystème des startups, moteur de la transformation numérique au Sénégal.



Cette visite s'inscrit dans la continuité des engagements record d'IFC au Sénégal, qui ont atteint 615 millions de dollars lors du dernier exercice fiscal, contribuant à des projets dans les énergies renouvelables, le tourisme, le logement et les chaînes de valeur agricoles.