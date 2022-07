Renégociation des contrats miniers : Pierre Goudiaby Atepa interpelle les futurs députés de la 14e législature Le Sénégal peut renégocier tous les contrats pétroliers, gaziers et miniers déjà signés, a annoncé, dimanche, Pierre Goudiaby Atepé. L’architecte et hommes d’affaires estime qu’il faut juste du courage. Il interpelle les députés qui vont siéger à la 14e législature.

Il faut remettre tous les contrats miniers sur la table et renégocier« , a-t-il déclaré dans l’émission Grand Jury de Rfm ajoutant qu’il ne faut pas avoir peur des contentieux « parce qu’il suffit simplement d’avoir la tête froide, d’analyser les choses de la manière la plus froide et d’avoir ce qu’on appelle le patriotisme économique« .



Courage et vision



L’architecte d’ajouter qu’il nous manque de la vision et courage. Pierre Goudiaby Atepa désire que les députés de la prochaine législatures s’approprient ce combat.



« J’espère que l’Assemblée nationale que nous allons avoir va remettre toutes ces closes-là en cause. Il faut avoir le courage de revoir les textes et ça ce n’est possible que par l’Assemblée nationale « , a-t-il souhaité.



