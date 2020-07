Renflouement de ses caisses: L’Etat du Sénégal projette un montant de 3008 milliards FCfa

Le rapport de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) dévoilé par "Libération", indique que les recettes sont projetées à 3008 milliards Fcfa, soit une hausse de 7,9%.



Les recettes sont composées de recettes fiscales pour 2352,8 milliards FCfa, des autres recettes pour 123,27 milliards FCfa et des dons pour un montant projeté à 500,6 milliards FCfa .



Et, les recettes fiscales devraient passer de 2409,7 milliards FCfa en 2019 à 2352,8 milliards FCfa en 2020, soit une baisse de 56,9 milliards FCfa en glissement annuel. Les recettes douanières chutent aussi passant de 859,1 milliards FCfa à 713 milliards FCfa, soit une baisse absolue de 141 milliards FCfa.

