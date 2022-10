Renforcement dans le programme local de développement : Populations et hommes politiques réclament l’érection de Nioro en région Les populations du village de Ngainte Kaye, situé à environ une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de la commune de Ndoffane ont profité d’une finale Navétane organisée au cours du week-end pour réclamer l’érection du département de Nioro en région. *

Soutenues en effet par certains de leurs responsables politiques dont Majmouth Diop et l’ex-maire de la commune de Médina Sabakh Ousmane Grève, ces populations ont placé cette requête pour mieux administrer les énormes potentialités économiques dont regorge le département de Nioro, aussi faire profiter aux résidents les nombreuses ressources qui sont jusqu’ici inexploitées.



Dans le fond, les habitants de Ngainte Kaye se livrent à un tel combat pour accélérer le processus de dé salinisation du Baobolong. Ce cours d’eau qui traverse le département de Nioro dans sa partie Sud et qui peut ouvrir une superficie d’exploitation de 70 mille hectares et employer plusieurs milliers de personnes dans l’Agro- business.



Cette demande collective d’ériger le département de Nioro en région, est aussi un prétexte pour ces nombreuses populations de faire profiter Nioro des retombées de sa proximité avec les pays de sous-région telle que la Gambie dont la plupart des transactions commerciales et économiques avec le Sénégal passent par ce département.



D’ailleurs, c’est également le lieu pour ces populations de saluer les efforts considérables fournis par le Président Macky Sall pour maintenir la stabilité sociale entre les communautés du Sénégal et de celles des pays de la sous-région. Certes une multitude de partenariats féconds qui ont abouti aujourd’hui sur des liens économiques stables et dont Nioro pourrait profiter à suffisance, nous confient les habitants de Ngainte Kaye

Sud Quotidien



