Renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie : Un jalon important posé entre l’APIX et l’APIM Les 14 et 15 novembre 2024, M. Bakary Séga Bathily, Directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux du Sénégal (APIX S.A.), s’est rendu en Mauritanie, à l’invitation de Mme Aïssata Lam, Directrice générale de l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM). Cette visite marque une étape clé, dans la coopération économique entre la Mauritanie et le Sénégal, en réponse aux engagements pris lors de la 13ᵉ Commission Mixte de Coopération Mauritanie-Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 17:46

Lors de cette mission, M. Bathily a assisté à une présentation stratégique de l’APIM, découvrant ses services novateurs pour accompagner les investisseurs. Une visite du Guichet Unique a permis d’apprécier les solutions proposées, pour simplifier et accélérer les démarches administratives. Le DG de l’Apix a également rencontré le Ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que le Ministre des Mines et de l’Industrie, avec lesquels il a discuté de projets structurants et des opportunités de partenariat entre les deux pays.



Par ailleurs, un dialogue fructueux avec l’Union Nationale de Patronat Mauritanien, a permis d’explorer les possibilités de joint-ventures entre les acteurs économiques des deux pays, dans une optique de co-développement durable. Des visites de terrain, notamment au Terminal à Conteneurs de Nouakchott (TCN) et chez SEPCO Industries, ont mis en lumière l’importance de l’implication du secteur privé national et de l’intégration du contenu local dans les projets pétroliers et gaziers.



Cette mission a également permis de poser les bases d’une collaboration renforcée entre l’APIM et l’APIX. Parmi les perspectives concrètes, figurent l’élaboration d’une feuille de route commune pour structurer les initiatives bilatérales, la création d’un pipeline de projets ambitieux pour 2025, dans des secteurs stratégiques comme les mines, l’énergie, l’industrie et le tourisme, ainsi que la préparation du prochain Forum Mauritanie-Sénégal, qui se tiendra sous l’égide des Chefs d’État des deux pays.



A titre de rappel, le premier forum s'était tenu, le mois dernier, à Dakar. Le rapprochement des secteurs privés mauritanien et sénégalais, a été souligné comme un levier essentiel pour créer des partenariats innovants, répondant aux défis et opportunités régionales.



« Nous devons renforcer la confiance et la collaboration entre nos entreprises pour construire un avenir commun basé sur le co-développement et la création de valeur », a déclaré M. Bakary Séga Bathily. Mme Aïssata Lam a, quant à elle, souligné : « La Mauritanie et le Sénégal disposent d’atouts complémentaires qui, combinés, peuvent ouvrir la voie à une croissance inclusive et durable ».



L’APIX remercie chaleureusement la Mauritanie, pour son accueil fraternel et la qualité des échanges, qui ont contribué à faire de cette mission un véritable succès.







