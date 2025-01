Renforcement de la supervision bancaire : Le Gouverneur de la Bceao a pris part à la 20e réunion annuelle à Cap Town

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2025 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, lors de son intervention en qualité de panéliste à la session dédiée au thème « Perspectives macro-financières en Afrique », le Gouverneur a évoqué les défis successifs auxquels l’Union a été confrontée au cours des cinq dernières années, notamment l’inflation élevée après la pandémie de la Covid-19, les menaces liées aux changements climatiques, les difficultés d’accès aux marchés de capitaux internationaux, ainsi que les tensions sécuritaires au Sahel.



Il a souligné que les réponses stratégiques apportées par la Bceao et les Etats ont permis de conforter la position extérieure de l’Union et de ramener l’inflation proche des niveaux cibles tout en favorisant une croissance économique robuste. Selon les prévisions, le taux de croissance du Pib de l’Union devrait s’établir en 2025 à 6,2 % et l’inflation autour de 3,6 %.



Enfin, tout en notant les progrès réalisés, le Gouverneur a rappelé que des défis persistent. Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer la stabilité macroéconomique tout en maintenant une forte coopération régionale pour assurer une croissance durable. La poursuite des politiques monétaires rigoureuses actuelles, combinée à la stabilité régionale, devrait permettre à l'Uemoa de maintenir une dynamique de croissance soutenue.

Adou FAYE







Source : Le Gouverneur de la Bceao, Jean-Claude Kassi Brou, a participé, les 16 et 17 janvier 2025, à la 20ᵉ réunion annuelle de haut niveau sur le renforcement de la supervision bancaire en Afrique, organisée à Cape Town par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bcbs) et l’Institut de stabilité financière (Fsi) de la Banque des règlements internationaux (Bri), en collaboration avec la South African Reserve Bank (Sarb).Source : https://www.lejecos.com/Renforcement-de-la-supervi...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook