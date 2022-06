Renforcement des capacités des acteurs bancaires et financiers de l’Uemoa : Le Cofeb et Hec Paris lancent l’édition 2022 des « formations courtes à la carte »

Il s’agit de la deuxième masterclass organisée par le Cofeb en partenariat avec Hec Paris, renseigne le président de la séance dans son allocution d’ouverture.



Ces rencontres élargies, confie M. Patrick Kodjo, Conseiller du Directeur général du COFEB dans la foulée, nous permettent de rassembler le maximum de professionnels autour des questions considérées comme essentielles pour l’activité dans le secteur bancaire et financier de l’Uemoa.



Pour rappel, il a indiqué notamment que l’organisation de cette masterclass s’inscrit dans le cadre d’un large programme d’accompagnement des acteurs de l’écosystème financier de l’Uemoa, visant à les informer et former sur les enjeux majeurs et les défis et questions liés au numérique.



Les formations courtes à la carte sous forme de Live Webinaires, conjointement organisées par le Cofeb et Hec Paris, s’adressent aux professionnels du secteur bancaire et financier qui souhaitent renforcer leurs compétences dans des domaines d'expertise de leur choix, ainsi que leur contribution et leur positionnement au sein de leur entreprise et de leur réseau.



A cet effet, 16 modules sont proposés au choix dans trois univers différents notamment dans la « Finance », la « Stratégie et digital» et enfin le « Management et leadership ».



Chaque module fera l’objet d’une attestation délivrée par Hec Paris et le Cofeb, informent les initiateurs du programme qui précisent également que la participation à douze modules sur les seize, sur une période maximale de 24 mois glissants, donne droit au « Certificat executive bancaire (Ceb) ».



Par ailleurs, il a été souligné que « l’excellence du partenariat, depuis 10 années, entre le Cofeb en pleine transformation institutionnelle et Hec Paris, numéro un mondial dans le domaine du management selon le dernier classement de Financial Times, se consolide d’année en année avec un tournant majeur depuis la crise sanitaire ».



Ce partenariat, pour le représentant du Cofeb, « représente pour la Banque centrale un des axes majeurs des activités de formation que nous mettons à la disposition de nos administrations économiques et financières ».



Revenant sur le thème de la masterclass, il déclare qu’il s’inscrit dans le cadre des thématiques d’actualité qui interpellent aujourd’hui, surtout dans le contexte de la crise sanitaire.



L’objectif poursuivi est, selon lui, de contribuer aux réflexions en cours en présentant quelques concepts et méthodes d’analyse utiles aux acteurs du système bancaire et financier dans leurs stratégies d’adaptation à l’ère du numérique.



Une des participants du nom de Fatoumata Mayaki a rappelé, en réponse à une question lors des échanges, que la Bceao encourage les Systèmes financiers décentralisés (Sfd) à collaborer avec les promoteurs d’innovations technologiques pour notamment les accompagner à digitaliser leurs systèmes et leurs opérations.



Elle renseigne que de nombreuses Fintech recensées dans l’Uemoa sont des fournisseurs de plateformes numériques ou des intégrateurs de systèmes d’information et sont prêtées à collaborer et accompagner le développement de ces institutions de micro finance.



A ce titre, rappelle-t-elle, la Bceao a publié sur son site un guide pour la digitalisation des opérations financières des Sfd qui a été conçu pour les accompagner dans le processus de transformation digitale desdites opérations.



A l’en croire, le guide met en évidence les avantages de la digitalisation pour les institutions de microfinance et leurs bénéficiaires et aborde la problématique de la dématérialisation des opérations des Sfd tout en déclinant les facteurs clés de succès.



Il propose enfin, selon Mme Mayaki, une démarche pour sa réalisation en tenant compte des spécificités de ces structures dans l’Union et des initiatives en la matière.



Bassirou MBAYE







