Renforcement des capacités sur la ZLECAf : Clôture à Dakar de l’atelier national sur ses règles d’origine Les travaux de l’atelier national d’information et de sensibilisation sur les règles d’origine de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ont pris fin ce vendredi 11 avril 2025 à Dakar. La cérémonie de clôture a été présidée par le Directeur des Opérations douanières, M Ousmane Kane.

Ouvert le mardi 8 avril 2025, cet atelier stratégique, organisé par l’Administration des Douanes sénégalaises avec l’appui de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) et le soutien de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), avait pour objectif d’harmoniser les connaissances des parties prenantes sur les règles d’origine de la ZLECAf.



Cette initiative vise à outiller les acteurs nationaux — administrations, opérateurs économiques et partenaires — pour une meilleure compréhension et application des dispositions relatives aux règles d’origine, essentielles à la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Elle répond également à la nécessité d’anticiper les transformations économiques induites par l’intégration commerciale à l’échelle du continent.



À travers cette session, les Douanes sénégalaises réaffirment leur engagement à accompagner la dynamique d’intégration africaine en favorisant la fluidité des échanges intra-africains tout en garantissant la conformité des produits aux normes d’origine requises.





