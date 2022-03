Renforcer leur résilience avec Fonds Vert Climat, le Pam va accompagner 20.000 ménages en 2022 Le Programme Alimentaire Mondial(Pam) va accompagner 20.000 ménages en 2022, à travers son programme 4R financé par le Fonds Vert Climat, afin de renforcer leur résilience, a-t-on appris mardi, de sa Directrice et représentante-résidente au Sénégal, Fatiha Terki.

« En 2022, 20 000 ménages dont 8 300 dirigés par des femmes, seront accompagnés pour renforcer leur résilience », a-t-elle déclaré à l’occasion de la célébration conjointe Pam-Cedeao de la Journée mondiale de la Femme (JIF).



Selon « l’As » qui cite « l’APS », elle a souligné que « ce programme vise à renforcer la résilience des ménages, en leur fournissant des aptitudes nécessaires à l’adaptation et à l’adoption des mécanismes communautaires de base pour la gestion des effets du changement climatique ».



Il va permettre d’injecter 10 millions de dollars sur 4 ans, dans cinq régions au Sénégal, à savoir Kolda, Tambacouda, Kaolack, Kaffrine et Fatick, pour accroître la capacité d’adaptation des petits exploitants en situation d’insécurité alimentaire. Fatiha Terki a réaffirmé l’engagement du Pam auprès des communautés, des femmes et des filles, actrices principales de leur autonomisation et de leur propre changement.



« Le monde de demain ne se construira pas sans les femmes et les solutions ne seront efficaces et durables que lorsque les femmes seront placées au cœur de l’action climatique », a-t-elle confié à l’«Aps».



Elle a rappelé que 15 000 ménages ont été régulièrement accompagnés en 2021, dans le cadre des activités de résilience de ce projet, soit quelque 135.000 bénéficiaires composés à plus de 41% par les femmes



