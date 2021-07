Renfort de taille pour Air Sénégal : le retour du Capitaine Thior au pays salué C’est un renfort de taille pour Air Sénégal ! Avec le retour au bercail annoncé et et salué comme un élan patriotique, du Capitaine Thior c’est assurément une grande lueur d’espoir qui se dessine.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 20:08 | | 0 commentaire(s)|

Auparavant commandant de bord sur B787 dreamliner chez ETIHAD airways , le CDB Elhadj Thior a rejoint Fly Air Sénégal aux commandes de l'A330-900neo.



« Que cela serve de porte de retour à nos talentueux pilotes qui représentent dignement le Sénégal dans les compagnies majores. Air Sénégal a besoin de votre entreprise », a-t-on magnifié



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos