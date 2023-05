Rengagement militaire: La gendarmerie convoque les contingents 2019, 2020, 2021/1

La gendarmerie nationale veut renforcer ses rangs. Dans un communiqué rendu public, elle annonce qu’elle va organiser une séance d’information, le samedi 13 mai, à 9 h au quartier Samba Dièry Diallo de Colobane.



Elle est dédiée aux militaires du rang des armées des contingents 2019, 2020, 2021/1 non rengagés. «La gendarmerie nationale a été autorisée à procéder, au courant de l’année 2023, au rengagement de militaires du rang des armées ayant déjà effectué la durée légale du service militaire et n’étant pas rengagés par leurs corps respectifs.



À ce titre, les militaires du rang des armées des contingents 2019, 2020, 2021/1 non rengagés sont invités à assister à une séance d’information, munis de leur livret militaire, le samedi 13 mai 2023 à Samba Dièry Diallo à Colobane», informe document.