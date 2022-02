Reniement, trahison, transhumance...: À quand la moralisation de la politique ? Aujourd'hui au Sénégal, la vie politique est rythmée par les trahisons devenues loyauté, reniements, transhumance, etc. Le peuple qui rejette ces pratiques, a fini par les sanctionner lors des dernières élections locales, en privant le pouvoir des grandes villes. Pour dire que les Sénégalais ne veulent plus des acteurs politiques versatiles, qui changent de camp au gré de leurs intérêts.

En allant pêcher Bamba Fall aujourd'hui, la question est de savoir quel message le Président Sall veut-il envoyer à ses compatriotes, qui de plus en plus, aspirent à une autre façon de faire la politique ?



Là aussi, force est de reconnaître que malgré les changements de régime auxquels on assiste depuis 2000 et les promesses de moralisation de la vie politique, les modèles qui se sont offerts aux Sénégalais, ont été négatifs, surtout sur le plan de la moralité et des vertus morales.



Et si le constat de la faillite de la moralité est présentement incontestable dans le champ politique aujourd'hui, cela veut dire, en toute logique, que ceux qui ont eu la responsabilité de gérer les destinées du peuple de ce pays, ont failli à leur mission première, qui était de redonner à la politique ses lettres de noblesse.



Ce qui inquiète le plus dans ce Sénégal d'aujourd'hui, est que ce sont ceux qui sont censés être des modèles de droiture et de probité ,qui favorisent la corruption, la concussion, l'irresponsabilité, le clientélisme, qu'ils ont fini par ériger en système de gouvernement.



Une façon de faire qui risque de mener ce pays à sa perte, étant entendu qu'il est communément admis qu’aucune société ne peut subsister s’il n’y a pas un minimum de convictions morales communes à tous ses membres, car l’éthique commune est le ciment indispensable à la stabilité de l’édifice social.



Comme le constatait le juge Kéba Mbaye, « nous sommes sur le chemin d’un monde sans éthique ; d’un monde dans lequel la conduite des hommes, en dehors de toute considération éthique, est guidée par l’argent, le pouvoir, la force et la "place"(...). La fuite en avant actuelle que nous constatons un peu partout, vers un monde sans éthique, ne doit pas durer ; ne peut pas durer ; sinon, aveuglés par leurs nouveaux maîtres que sont l’argent, le pouvoir, la force et la place, les hommes vont se précipiter droit vers une vie de méconduite ; c’est-à-dire, une vie où le dire et le faire se trouveront presque de façon permanente, en deçà ou à côté de ce que la morale prescrit ».



Malheureusement, c'est la triste réalité que l'on vit de nos jours, avec la duplicité et la tromperie qui sont devenues les méthodes de gouvernance de nos élites. Aujourd'hui, Bamba Fall est allé à Canossa, rallongeant la longue liste des transhumants qui avaient été des détracteurs acharnés de la transhumance et juré sur tous les toits qu'ils ne rejoindraient jamais le camp présidentiel.



Devenu ministre-conseiller, il appelle toute l'opposition à rejoindre le Président Macky Sall. Comme quoi, chez nos politiciens, les convictions varient en fonction des positions.













Tribune

Par Fara Michel Dièye