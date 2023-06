Rennes : Un Sénégalais retrouvé mort, tué à la machette à l’entrée d’une station de métro Décédé après avoir reçu des coups de machette, un homme a été retrouvé le lundi 29 mai 2023, au soir, à l’entrée d’une station de métro du sud de Rennes. D’abord non identifiée, la victime a pu l’être le mardi 30 mai matin, a indiqué Philippe Astruc, procureur de la République. Il s’agit d’un homme d’origine sénégalaise.

Ahmet Guissé dit Ahmet Sarr est né en 1997 à Mbour. Il rejoindra plus tard avec son frère, sa mère vivant à Rennes pour un regroupement familial. Selon une source proche de la famille, la victime aurait été en proie à de mauvaises fréquentations. Il était d’ailleurs déjà connu de l’institution judiciaire.



Secouru par un SDF

Le drame s’est produit aux alentours de 23 h 15 devant l’entrée du métro Henri Fréville. Les images de vidéosurveillance montrent une altercation entre deux individus, un règlement de comptes selon nos sources. La victime attaquée violemment à la machette, a trouvé refuge dans la station, avant de descendre au niveau du quai par les escaliers.



Une personne sans domicile fixe lui apporte alors les premiers secours et lui fait un garrot au niveau de la jambe, avant l’arrivée des pompiers et du Samu. L’homme décédera finalement malgré les manœuvres de réanimation. Son corps doit d’abord subir une autopsie puis sera acheminé au Sénégal.



L’enquête, sous la qualification de meurtre, a été confiée à la Direction territoriale de la Police judiciaire de Rennes. L’agresseur est toujours en fuite.



