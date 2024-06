Renouvellement au sein du PDS : Mme Fatou Sow, portée à la tête de la fédération Nationale des femmes

Le Secrétaire Général National,

Vu les articles 21,22 et 23 des statuts et règlement intérieur du PDS,

Vu la circulaire Nº 001/PDS/SN/2020, du 26 Février 2020, portant opérations de vente des cartes et de renouvellement des structures du parti,

Décide :



Article premier. - Sont nommées membres du bureau de la fédération Nationale des femmes aux fonctions suivantes :



• Madame Fatou Sow, Présidente Nationale des Femmes,

• Madame Ndeye Astou Camara, Secrétaire Générale .



Article 2 .-Sont nommées , Présidente d’honneur :

• Madame Ndeye Gaye Cisse,

• Madame Rokhaya Daba Diouf ,

• Madame Aissata Gaye,

• Madame Mahel Hann,

• Madame Nafy Ngom,

• Madame Woraye Sarr.



Article 3 : Le Secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien est chargé de l'exécution de cette présente décision administrative qui prend effet à partir de sa date de signature.



Ampliation :

- Les Secrétaires généraux nationaux adjoints,

- le Secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien ;

- Archives.