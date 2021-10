Renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale: Voici la liste des vice-présidents Le bureau de l'Assemblée nationale a été renouvelé aujourd'hui. Abdou Mbow et Cheikh Tidiane Gadio restent à leurs postes respectifs de premier vice-président et troisième vice-président. Yetta Sow, Aissatou Sow Diawara, et Abdoulaye Makhtar Diop sont respectivement deuxième, quatrième et .cinquième vice-président.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|





