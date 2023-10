Renouvellement du parc automobile sénégalais : Mansour Faye reçoit des propositions de la République Tchèque Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 01:32 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a eu une séance de travail, ce lundi 2 octobre 2023, à Prague, avec son homologue tchèque. M. Martin Kupka ministre des Transport de la République Tchèque a fait des propositions de collaboration avec le Sénégal dans le domaine des transports routiers. Il s'agit essentiellement de projets de renouvellement du parc sénégalais, avec l'acheminement prochain d'un lot important de plus de 400 bus de marque Ivéco, de taxis urbains et de véhicules minibus interurbain. Ces propositions ont été faites lors de la réunion bilatérale tenue entre les deux ministres et leurs collaborateurs. Cette rencontre s'est tenue en marge du 27ième Congrès mondial de la route auquel participe le Sénégal. Le ministre Mansour FAYE est à la tête d'une forte délégation, composée du Directeur général des Transports terrestres Waldiodio Ndiaye, du Directeur général des Infrastructures routiers et du Désenclavement, Alassane Camara, du Directeur général de l'ANASER, Cheikh Oumar Gaye, et d'autres directeurs de l'Ageroute et des structures sous la tutelle du ministère. Ce Congrès mondial est organisé tous les quatre années par le Piarc (Association mondiale de la route) fondée en 1909. L'association est composée de 125 gouvernements membres du monde entier. Cette rencontre constitue un forum d'échange de connaissances et d'expériences sur les routes, les politiques et les pratiques du transport routier. Dotée du statut consultatif au Conseil économique et sociale auprès des Nations Unies, l'association contribue à un développement mondial stable et durable du secteur routier et du transport.



Source : Source : https://lesoleil.sn/renouvellement-du-parc-automob...

