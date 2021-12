Rénovation de la maison de Me Wade: Le Président Sall a contribué financièrement Dans le plus célèbre des dossiers de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), cette maison mythique du Point E, chère à Abdoulaye Wade, avait été mise dans le patrimoine prêté à son fils, Karim. Le Président Macky Sall, « surpris » et « outré » par le fait que ce symbole du pape du Sopi, ait figuré sur la longue liste des biens considérés comme « mal acquis », aurait lui-même demandé qu’il en soit retiré. Et voilà aujourd’hui que l’on apprend que le Président Macky Sall a également participé au financement de la longue rénovation de cette maison du Point E. "Jeuneafrique.com" rapporte cette « histoire peu connue, qui s’est jouée en coulisses ».



Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Décembre 2021 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

« Le chef de l’État (Macky Sall) a contribué au financement des travaux de rénovation de la maison de son prédécesseur, laquelle avait un temps été saisie sur ordre de la justice », écrit le journal. Il reste à savoir à quelle hauteur et à quand remonterait cette « contribution financière » du chef de l’Etat qui, depuis son arrivée au pouvoir, n’a pas été en odeur de sainteté avec son prédécesseur. Mais aussi l’emprisonnement du fils qui avait envenimé leurs relations. Alors, cette « générosité » de Macky Sall fait-elle suite aux fameuses « retrouvailles » scellées à Massalikoul Djinane, suivies de la visite de Me Wade au Palais ?



Dans tous les cas, "Jeune Afrique" annonce que l’ancien Président, après avoir été hébergé par Madické Niang, le temps des travaux du Point E, « devrait rejoindre la résidence versaillaise qu’il occupe avec son épouse, Viviane, et rentrer au pays pour le lancement de la campagne électorale pour les scrutins locaux du 23 janvier ». Et ce sera « début 2022 ». Il devrait donc quitter les suites de l’hôtel Terrou-bi pour rejoindre sa maison du Point-E. Il y a quelques semaines, Abdoulaye Wade avait proposé d’héberger le Président déchu de la Guinée, Alpha Condé. « Si vous souhaitez, à un moment ou un autre, un retrait momentané de réflexion, je mets à votre disposition la maison que j’occupe actuellement à Dakar », avait-il suggéré.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook