Rentrée des classes: Un déficit de 45 000 enseignants enregistré

« Nous avons aussi des gaps en tables-bancs, en mesures de sécurité dans les écoles et sur plusieurs autres aspects (…) il nous faut une bonne prise en charge de l’équité, avec des écoles qui répondent aux conditions d’amélioration des performances », a insisté Cheikh Mbow.



Ainsi, le Directeur exécutif de la Cosydep propose une « approche locale » dans chaque académie, pour une meilleure prise en compte des questions liées à l’équité en milieu scolaire.



A retenir, lors du dernier Conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire 2022-2023, le nouveau PM Amadou Ba avait annoncé qu'au total, 91.967 enseignants seront mobilisés pour le fonctionnement des écoles et établissements, dont le nombre est estimé à 17 000. Et, 3 810 000 élèves sont attendus cette année.