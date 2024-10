Rentrée scolaire 2024 -2025. L'invite de l'UES aux nouvelles autorités... En cette veille de la rentrée des élèves 2024 -2025, l’Union des Enseignants du Sénégal (UES) présente ses vives félicitations aux acteurs et partenaires de l’école. Cette rentrée coïncide et avec la journée des enseignants et à l’avènement de la première rentrée du nouveau régime.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Octobre 2024

La rentrée des élèves 2024 -2025 doit s’effectuer, dit-on, sous le signe de la rupture en termes de mobilisation de la communauté, du retour de la confiance entre les acteurs et partenaires de l’école. Mais aussi, la mise en place d’un environnement propice à des enseignements-apprentissage de qualité.



Le thème retenu pour cette nouvelle rentrée scolaire notamment ‘’valoriser la voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l’éducation‘’ nous donne l’occasion de rendre un vibrant hommage aux soldats du savoir toujours sur la brèche mais aussi à tous les autres acteurs et partenaires de l’école (élèves, parents d’élèves, organisations de la société civile, autorités). L’UES leur souhaite une bonne et fructueuse année scolaire.



Par ailleurs, l’UES se réjouit de la décision du président de la république de mettre en place un conseil supérieur de l’éducation et de la formation. Il plaide pour qu’il soit inclusif et qu’il adresse efficacement les problèmes en vue de leur trouver des solutions.



Pour une rentrée et une année scolaire réussies, l’UES invite le gouvernement à trouver des solutions aux incompressibles et récurrents défis que constituent :

- La lancinante question des enseignants décisionnaires,

- L’allongement optionnel de l’âge de la retraite à 65 ans

- L’apaisement du climat socio-politique dans ce contexte préélectoral

- La résorption des déficits en personnels enseignants, salles de classe et équipements mobiliers

- La formation initiale et continue des enseignants



L’UES réitère son engagement à œuvrer pour une école de rupture, souveraine et de réussite à travers les campagnes de mobilisation de la communauté (sétal sunu école), la réforme annoncée des curricula et la mise en place du conseil supérieur de l’éducation et de la formation.



