Rentrée scolaire : Kolda en déficit de 119 enseignants et de 12 000 tables-bancs Le département de Kolda (sud) enregistre un déficit de 119 enseignants et de 12.000 tables-bancs à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, a appris l'APS jeudi, de l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Birane Tine.

Vendredi 23 Septembre 2022

« Nous avons pour le moment un déficit de 119 enseignants et de 12000 tables-bancs, malgré les efforts consentis par l’Etat parce que nous attendons une dotation de 2235 tables bancs », a-t-il déclaré.



L’Inspecteur Birane Tine s’entretenait avec des journalistes à l’occasion d’un Conseil régional de développement (CRD) consacré à la rentrée scolaire 2022-2023.

La rentrée scolaire de l’année académique 2022-2023 est fixée au 3 octobre pour le personnel enseignant et au 6 pour les élèves.



’’Nous avons déjà enregistré 808 tables-bancs parmi la dotation de 2235 tables-bancs qui a permis de passer d’un déficit de 14366 tables-bancs à 12.000 tables-bancs », a-t-il dit.



L’IEF a toutefois assuré que ces « difficultés ne peuvent pas empêcher la rentrée scolaire », soulignant que « l’essentiel, c’est être prêt à les affronter afin d’inverser la tendance ».



Les écoles ’’ne sont pas totalement prêtes’’, mais ’’nous sommes en train de créer les conditions d’une bonne rentrée scolaire parce que ce sont les mesures qui sont prises ici qui vont permettre de les apprêter », a-t-il souligné.



« Nous sommes encore à quatorze jours de la rentrée scolaire, donc je crois que par rapport à l’apprêtement des écoles, ça doit pouvoir se faire avant le 6 octobre prochain », a-t-il dit.

