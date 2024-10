Rentrée scolaire: La Sonaged nettoie 798 écoles à Dakar et dans les régions

Dans le cadre du programme national de remise à niveau des établissements scolaires pour l’année 2024-2025, M. Khalifa Ababacar Sarr, Directeur général de la Société nationale de Gestion Intégrée des Déchets Solides (SONAGED), a effectué une visite hier, au Collège Mass Massaër Niane. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à améliorer les infrastructures scolaires, en particulier dans les zones fortement impactées par les récentes inondations.



Selon "Le Témoin", à ce jour, un total de 798 écoles réparties à Dakar et dans d’autres régions, ont bénéficié des opérations de nettoyage et d’assainissement organisées par la SONAGED. L’objectif est de garantir un cadre d’apprentissage propre et sécurisé, permettant aux élèves et au personnel, de poursuivre leurs activités dans des conditions optimales. Les récentes inondations ont touché 204 écoles à travers le Sénégal, dont 102 dans la région de Dakar, selon les données fournies par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers.

