Rentrée universitaire à Thiès: L’équation des chantiers achevés mais non encore équipés

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023

La rentrée se prépare activement à l’université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès et hier, l’équipe du centre des œuvres universitaires et sociales de Thiès (crous-t) et celle des amicales d’étudiants ont fait un tour d’horizon pour constater l’état d’avancement des travaux pendant les vacances. Pour les étudiants, il urge que l’équation du nouveau pavillon de 1 000 lits et du nouveau restaurant soit résolue, à travers l’équipement et la réception dans les plus brefs délais.



«Il y a de cela quelques semaines, nous avions posé sur la table de l’autorité quelques revendications devant être réglées d’ici la reprise des cours. Hier avec l’équipe de la conférence des amicales de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès et du Centre des œuvres Universitaires et Sociales de Thiès (CROUS-T), une visite a été organisée pour se rendre compte de l’état d’avancement des travaux de vacances. Force est de constater que les conditions s’améliorent de plus en plus, les travaux avancent et les conditions sont en train d’être réunies pour une bonne rentrée universitaire à Thiès ».



C’est le sentiment exprimé par Adama Sow Kébé Président des étudiants de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Science et Technologie et membre de la conférence d’étudiants de l’UIDT, à la suite de cette visite. Il s’est empressé d’ajouter que l’UIDT a atteint ses limites et les étudiants attendent que le nouveau pavillon de 1 000 lits et le nouveau restaurant dont les travaux sont pratiquement achevés soient équipés et réceptionnés dans les plus brefs délais.



Pour lui, la capacité d’hébergement est très largement dépassée, surtout avec le système de ‘’clandotage’’ en cette période de canicule. C’est la raison pour laquelle il a lancé un appel au président de la République pour qu’il termine en beauté en inaugurant personnellement les chantiers sociaux de l’UIDT. Il renseigne que pour certains bâtiments, il ne reste donc que les équipements pour pouvoir accueillir les étudiants. Si tous ces aspects sont réglés, il rassure que la page des gros problèmes d’hébergement au niveau de l’UIDT sera fermée, pour l’essentiel.



Selon L'As, il souligne que le service médical et les chambres sont fin prêts, il ne reste qu’à les équiper et cela ne doit pas constituer un obstacle à une bonne rentrée, d’autant plus que des informations font état que le matériel est stocké au Port de Dakar. Donc il urge à ses yeux que le ministre de tutelle diligente cette situation, afin que tous les nouveaux locaux puissent être réceptionnés. Il est d’avis que le nom donné à cette université renvoie à la grandeur, Iba Der Thiam n’étant pas n’importe qui dans ce pays. C’est pourquoi, lui donner le nom d’une telle institution universitaire doit être accompagné par des mesures concrètes, des évolutions tant sur le plan social que pédagogique. Il s’y ajoute qu’il s’agit d’une université d’excellence, à vocation scientifique et les résultats obtenus par les étudiants, notamment dans le système d’entrepreneuriat le prouvent, avec des étudiants lauréats du prix du Chef de l’Etat dans ce domaine.



Pour toutes ces raisons, dit-il, cette université doit donc être hissée au sommet, à travers des équipements idoines, afin que les résultats soient meilleurs dans un futur proche. Pour Cheikh Abdoulaye Diagne du Service Administratif du Centre des œuvres Universitaires et Sociales de Thiès (CROUS-T, le tour d’horizon a permis de constater de visu l’état d’avancement des travaux déroulés pendant les vacances.



Il indique que le CROUS-T est un maillon important du dispositif universitaire et le Directeur avait instruit ses services de tout mettre en œuvre pour créer les conditions optimales d’une bonne rentrée universitaire 2023/2024. C’est ainsi que les travaux de désherbage et de désinfection ont été enclenchés, ainsi que la remise en état de la plomberie, pour recevoir sans couac les étudiants dès le jour de la rentrée. Il s’est agi pour le CROUS-T, dit-il, d’essayer de tout faire pour mettre les campus dans des conditions optimales, afin que les étudiants puissent s’y épanouir, car le social joue un rôle important dans les études et toutes les parties en sont conscientes. Et c’est pourquoi chaque année, il entame des travaux d’envergure pour mettre aux normes les campus sociaux. Cette année, il note que malgré quelques tensions budgétaires, les devants ont été pris en attendant que le Conseil Académique fixe la date de l’ouverture des classes au niveau de l’UIDT.

