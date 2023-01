Renvoi de l'affaire Sweet Beauté devant la Chambre criminelle : "On est dans la continuation du scenario de Mme Dior Diagne" (Ousmane Sonko)

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2023 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

Le leader du Pastef, reste convaincu que le renvoi de l'affaire Sweet Beauté devant la Chambre criminelle, est la continuation du scenario d'une dame appelée " Dior Diagne, qui se trouve être l'épouse de M. Antoine Diome, ministre de l'Intérieur de Macky Sall ".



A l'en croire, dès l'éclatement de cette affaire, Madame Dior Diagne avait fait fuiter un sms dans lequel elle définissait le plan qui était le leur. « Elle avait indiqué que dans ce dossier, il ne faut surtout pas l'arrêter ou l’emprisonner, les Sénégalais d'ici et de la diaspora vont manifester, il faut l'inculper, le convoquer, que les juges lui posent des questions, qu’on programme le procès et qu’on lui arrache un aveu ne serait-ce que d'une relation sexuelle, ce qui va le discréditer définitivement aux yeux des Sénégalais », a dit Ousmane Sonko, pour qui, on est exactement dans le déroulement de ce schéma, « qui n'a rien à voir avec un dossier judicaire ».







Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook