Renvoi du procès de Barthélémy Dias au 2 mars prochain: Un point de marqué par le CUDIS ? Le procès en appel de Barthélemy Dias qui l'oppose à la famille de feu Ndiaga Diouf, est renvoyé pour la énième fois et ce, jusqu'au 2 mars prochain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021 à 12:29

Mais à y voir de près, est-ce que le président de la République Macky Sall et le Cadre Unitaire des Imams du Sénégal (CUDIS), n'ont pas été entendus?



En effet, dans le souci d'avoir un cadre apaisé pour les élections locales de janvier 2022 prochain, le CUDIS s'était proposé de faire signer aux acteurs, un pacte de non violence, malgré le refus de Ousmane Sonko.



Pour sa part, le Chef de l'Etat avait dit que " si on m'avait demandé mon avis sur la convocation de Barthélemy Dias, j'aurais recommandé qu'on le reporte jusqu'après les élections ".



Donc, le maire de Mermoz / Sacré-Coeur peut bel et bien participer aux joutes locales, mais la contrainte par corps pèse sur sa tête. cet ultime recours pourrait l'envoyer en prison en mars s'il ne paye pas les 25 millions FCfa réclamés par la victime.

