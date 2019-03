Réorganisation du Pds : Me Amadou Sall désapprouve Lamine Ba La sortie de Lamine Ba sur 7Tv et ‘’Le Quotidien’’, appelant à refaire du Pds «un nouveau parti», fait grincer les dents. A la permanence Oumar Lamine Badji, on reproche au ‘’karimiste’’, membre du Comité directeur, d’avoir transgressé le mot d’ordre de l’instance dirigeante du parti.

Le chargé de la communication, Me El Hadj Amadou Sall, qui avait lui-même demandé aux membres du Bureau politique de rester loin des médias, est dans tous ses états. Il a adressé une note aux membres de la cellule de communication du parti pour dénoncer cette attitude.

«J’apprends que Lamine Ba a été l’invité de 7Tv. J’avais demandé qu’on garde le silence sur les questions d’une actualité très volatile avec des questions auxquelles on n’a aucune réponse. D’autres responsables ont décliné toutes les invitations en attendant d’y voir clair. C’est dommage, à ce niveau, qu’on s’expose en exposant le parti sur des questions que personne parmi nous n’a de maîtrise», déplore Me Sall dans sa note lu par «Seneweb».

L’avocat de marteler : «Qui peut dire pourquoi Karim n’est pas venu ? Qui peut dire si nous allons, oui ou non, répondre à l’appel de Macky ? Personne ne doit s’amuser avec ces questions, en faisant dans les approximations.»

Il ajoute : «Je suis désolé, mais la discipline est primordiale dans les situations politiques complexes, sinon, nous faisons dans l’amateurisme. Maïmouna (Ndour Faye de 7Tv) m’a personnellement invité et je lui ai dit que personne, au Pds, ne bougera et qu’elle n’a qu’à attendre que la situation politique se stabilise.»



