Réouverture des frontières: Les Sénégalais de la Diaspora bloqués, saluent la mesure et espèrent que l’espace Schengen en fera de même

Le collectif des Sénégalais de la Diaspora bloqués, se réjouissent de la réouverture des frontières aériennes, prévue le 15 juillet. Toutefois, ces Sénégalais qui sont au nombre de 300 à 400 bloqués à l’extérieur, estiment que cette réouverture des frontières aurait pu intervenir dès le 1er juillet.



Le président dudit collectif, Cheikh Sourang a soutenu sur la Rfm: « On attend impatiemment la réouverture des frontières parce qu’il y a beaucoup de Sénégalais qui sont bloqués, faute de moyens, ils n’ont pas pu venir pour les vols de rapatriement ».



« On pensait que la réouverture se ferait le 1er juillet parce que comme l’a si bien dit le président de la République, ce virus est là, on doit vivre avec donc si on continue de bloquer les gens, c’est compliqué », explique-t-il.



Comme le 15 juillet, c’est d’ici deux semaines, M. Sourang espère que, l’espace Schengen va rouvrir ses portes, pour permettre aux gens de voyager librement.



