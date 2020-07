Réouverture des frontières aériennes: Le Chef de l'Etat exhorte à une bonne préparation

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 21:45

Le Président de la République a insisté sur l’impératif de veiller au port systématique et correct du masque, ainsi qu’au respect strict des gestes barrières, des consignes de distanciation physique et de la fermeture de certains lieux recevant du public, notamment les lieux de loisirs à huis clos.



Il a, en outre, indiqué l’importance d’une bonne préparation de la réouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet 2020.

