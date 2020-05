Réouverture des mosquées : Touba a prié, Massalikoul Jinane aussi !

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

Les fidèles mourides ont prié ce vendredi après la décision du Président Macky Sall de rouvrir les mosquées. Au même moment où certains fidèles priaient à Touba d’autres effectuaient la grande prière du vendredi à Massalikul Jinane.



A noter que le Khalife général des mourides et ses « talibés » ont essayé de faire respecter les mesures barrières édictées par les autorités comme le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale, usage de gel etc.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos