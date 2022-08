Répartition des députes : La taille de la population pas toujours respectée La répartition des députés à l’Assemblée nationale se fait selon la taille démographique des régions, si l’on fait le cumul des députés de départements de l’entité régionale. Cependant, on note parfois des régions avec une plus petite démographie qui ont plus de sièges que d’autres beaucoup plus peuplées.



La région de Tambacounda a 7 députés avec une population de 904.028 habitants (hbts) selon les estimations de l’annuaire de la population du Sénégal en 2021 de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Le département de Tambacounda a 2 députés, Bakel 2, Koumpentoum 2 et Goudiry 1. La région de Kaolack, beaucoup plus peuplée que celle de Tambacounda, selon toujours les estimations de l’Ansd, a 1.228.746 hbts. Elle a 5 députés répartis comme suit : 2 pour le département de Kaolack, 2 autres pour Nioro et 1 pour Guinguineo.



La région de Sédhiou, avec une population de 591.969 hbts, a 6 députés répartis entre les départements de Sédhiou 2, Bounkiling 2 et Goudoump 2. Elle a donc plus de représentants que la région de Kaolack, encore plus peuplée.



La région de Saint-Louis a 6 députés dont 2 pour le département de Saint-Louis, 2 autres pour Podor 2 et 2 pour Dagana, pour une population de 1.120.585 hbts. Et pourtant, elle est au même niveau, en termes de députés, que Sédhiou qui a autant de départements, mais avec une population inférieure en nombre. Tandis que Ziguinchor se retrouve avec 5 députés pour une population de 706.551 hbts. Ces sièges sont ainsi répartis : Ziguinchor 2, Bignona 2 et Oussouye 1 député



La région de Louga recense 6 députés répartis entre les départements de Louga (2), de Kébémer (2) et de Linguère (2) ; elle est au même niveau que celle de Saint-Louis. Louga a une population de 1.091.268 hbts.



Les régions de Dakar, Thiés et Diourbel enregistrent le plus grand nombre de postes. La capitale, avec une population de 3.938. 362 hbts a 18 députés répartis entre 5 départements : Dakar (7), Pikine (5), Guédiawaye (2), Keur Massar (2) et Rufisque (2). Thiès a 10 députés. La répartition est de 4 pour le département de Thiès, 4 pour Mbour et 2 pour Tivaouane. La région de Diourbel compte 9 députés dont 2 pour le département de Diourbel, 2 autres pour Bambey et 5 pour Mbacké. F

