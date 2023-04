Répartition du nombre d’employés dans le secteur moderne : Les permanents dominent avec 74,5%

En effet, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) fait savoir que 74,5% des employés du secteur moderne sont des permanents.



Par ailleurs, suivant le type d’activité, la structure pilotée par Aboubacar Sedikh Bèye renseigne qu’il est noté une prédominance de l’emploi permanent dans la totalité des branches d’activités étudiées.



L’Ansd relève qu’il convient également de noter un recours assez important à des non permanents dans les activités de l’enseignement (47,3%), les industries extractives (40,6%), la construction (39,6%), et les activités de soutien de bureau (36,5%) et les activités de fabrication (35,8%).



Bassirou MBAYE



