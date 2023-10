Réplique au journal "Le Républicain" : Les faits derrière Pape Demba Bitèye et la Senelec L'article paru dans le journal "Le Républicain", semble être une tentative mal avisée pour discréditer Pape Demba Bitèye, le Directeur général de la Sénélec. Cependant, il est essentiel d'examiner les faits et de comprendre la réalité derrière ces allégations.



L'article suggère que les critiques envers Pape Demba Bitèye sont motivées par la jalousie et la délation. Cependant, il est crucial de maintenir un débat constructif et objectif dans le discours public, en particulier lorsqu'il s'agit de questions importantes telles que la gestion de l'énergie électrique, qui affecte la vie quotidienne de nombreux citoyens.



Quant à l'incident survenu lors du Gamou, il est important de le mettre en perspective. Les problèmes techniques sont courants dans le fonctionnement de toute entreprise, y compris les fournisseurs d'électricité. Il est injuste de critiquer Pape Demba Bitèye et la Sénélec pour un problème technique qui a été rapidement résolu. Au contraire, les éloges des foyers religieux témoignent de la qualité globale des services de la Sénélec.



L'article suggère également que l'objectif des critiques est de créer des tensions entre Pape Demba Bitèye, le Président Macky Sall, et le futur président du Sénégal, Amadou Bâ. Cela semble être une tentative de politisation des questions liées à l'énergie, ce qui n'est ni constructif ni juste.



Amadou Bâ, en tant que Premier ministre et cadre émérite, a une compréhension approfondie des enjeux énergétiques au Sénégal. Son choix pour ce poste ne repose pas sur des motivations politiques, mais sur ses compétences avérées et son expérience au niveau national et régional. Amadou Bâ est reconnu pour sa contribution au système de partage de l'énergie en Afrique de l'Ouest, ce qui montre qu'il est qualifié pour comprendre les enjeux complexes liés à ce secteur.



Il est indéniable que Pape Demba Bitèye est actuellement sous le feu des projecteurs, en raison des succès et des avancées remarquables réalisés sous sa direction à la tête de la Sénélec. Son leadership a été salué par de nombreux acteurs, y compris les responsables religieux, pour avoir apporté une amélioration significative dans la fourniture d'électricité à travers le pays. Il est important de noter que ce succès est le résultat d'efforts acharnés et d'une gestion efficace plutôt que d'une simple chance.

