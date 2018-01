Réplique de Antoine Tine à Pape Gorgui Ndong: "S’il y a quelqu’un qui doit être audité, c’est bien Macky Sall" « La traque des biens mal acquis doit être élargie à tous les régimes. Toute personne ayant géré les ressources publiques, doit rendre compte» a plaidé le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong. Le responsable de l’Apr qui s'exprimait au cours d'une rencontre à Pikine, jugeait "dérisoire" les 200 milliards annoncés par Mimi Touré, arguant que "le Sénégal a trop souffert de la mauvaise gestion et du pillage de ses ressources". Tels sont les propos de Pape Gorgui Ndong qui ont lézardé le ciment du solide campagnonnage entre l'Apr et le Ps au sein de Benno Bokk Yakaar.





C’est la réponse du berger à la bergère ou la réponse du socialiste à l’allié apériste, c’est selon. Mais en tout état de cause, Antoine Tine, secrétaire général de la Convergence socialiste, affirme que s’il y a quelqu’un qui doit être audité, c’est bien Macky Sall. « Si ce jeune Pape Gorgui Ndong persiste, nous lui disons que s’il y a quelqu’un qui doit être audité, c’est bien Macky Sall qui a passé huit ans avec le régime prévaricateur de Me Wade », martèle le patron de la Convergence socialiste. La structure dirigée par le Docteur Antoine Tine, répond ainsi au ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, qui a demandé l’audition dans le cadre de la traque des biens mal acquis, de Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Ps et président de Hcct.



Antoine Tine affirme que la Convergence socialiste a été « ahurie, meurtrie et estomaquée » d’entendre le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong, affirmer que le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, doit être audité dans le traque des biens mal acquis. « Une déclaration que nous trouvons saugrenue et mal venue d’autant plus que Ousmane Tanor est un allié fidèle et loyal, à qui on ne peut rien reprocher », fulmine encore ce responsable. Antoine Tine qui a remplacé Barthélémy Dias a la tête de cette structure, ajoute que « c’est le lieu de demander ici aux autorités de l’Apr, de recadrer certains de leurs jeunes qui font montre de carences politiques inacceptables, qui risquent de mettre en péril notre compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar ».



Ce proche du secrétaire général du Ps, rappelle au ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong, qu’il a « d’autres chats à fouetter » que de s’attaquer à leur secrétaire général, qui est loin d’être son alter ego, selon lui. « Ceci est une mise en garde et à sa prochaine bêtise, il nous trouvera sur son chemin », menace-t-il.



« La solidarité, la loyauté, l’amitié dans un régime politique, c’est dans la réciprocité. Il nous est signalé souvent partout à travers nos bases, des comportements désobligeants, inadmissibles, nous fermons souvent les yeux, mais quand ça atteint un niveau symbolique, laisser passer, c’est ne pas se respecter. C’est être même déloyal pour ne pas dire lâche et je ne veux pas être un lâche », avait réagi le député Abdoulaye Wilane, porte-parole du Ps. Ainsi, le ton commence à monter entre socialistes et aperistes.



D’autre part, la Convergence socialiste et son secrétaire général, félicitent l’ensemble des socialistes pour avoir acté l’exclusion définitive et irrévocable de Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Aissata Tall Sall et d’autres socialistes. « Le parti l’avait dit et il l’a fait. Ils seront remplacés ultérieurement », se réjouit-il, avant d’ironiser sur les économies que la commune de Dakar a faites durant cette fin année sur les frais des jeux lumineux. D’après lui, le feu d’artifice coûtait exactement 300 000 euros, soit 196 500 000. « Les dissidents partent en pétard et la sérénité et le militantisme sérieux et responsable reviennent au parti », nargue le responsable de la Convergence socialiste.











