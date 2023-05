Réplique de Ousmane Sonko à Abdoulaye Baldé : «Il a dû exagérer avec le vin de cajou, avant de prendre la parole» Ousmane Sonko a répondu à Abdoulaye Baldé qui a clamé qu’il a laissé 5 milliards de francs Cfa dans les caisses de la Mairie et que des agents ont été affectés au cimetière après son départ. Le maire de Ziguinchor a battu en brèche ces propos qui, selon lui, ne sont pas conformes avec la réalité. C’était à l’occasion de la session ordinaire du Conseil municipal, qui lui a donné le feu vert pour saisir la justice afin d’élucider les cas de malversations foncières notées dans la commune de Ziguinchor et les fraudes sur l’état-civil. "L'As"

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2023

La réplique ne s’est pas fait attendre, après les acerbes piques lancées par l’ancien maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé à son successeur, Ousmane Sonko, lors du meeting de l’Union centriste du Sénégal (Ucs) tenu samedi dernier à la place Bambaya de Ziguinchor.



Le premier magistrat de Ziguinchor, qui présidait hier (lundi) la session ordinaire du Conseil municipal, a répondu aux accusations de son prédécesseur. « Je voudrais revenir sur des choses qui se disent et qui ne sont pas vraies. L’ancien maire a dit qu’il a laissé 5 milliards de francs dans les caisses de la mairie en partant. Je ne sais pas s’il avait exagéré avec le vin de cajou, avant de prendre la parole, mais le budget de Ziguinchor n’a jamais atteint 3 milliards FCfa, durant tout le temps qu’il a passé à la tête de l’institution municipale. Les preuves sont là et ceux qui veulent en disposer, peuvent les avoir. Il dit que Ziguinchor est très sale. Je crois qu’il est le seul à le dire. Tous les gens qui viennent à Ziguinchor, me disent que c’est l’état de salubrité dans lequel se trouve la ville qui les a marqués », a rétorqué Ousmane Sonko.



En réplique à Abdoulaye Baldé qui a déclaré que des agents ont été affectés au cimetière après son départ, le maire de Ziguinchor ironise pour botter en touche en soutenant : « Je crois qu’il vient de me donner des idées. Il va falloir qu’on affecte des gens pour les cimetières, qui sont aussi importants ». Et il ajoute qu’il ne faut pas profiter de l’ambiance des meetings, pour raconter des contrevérités. « Il faut que les gens soient sérieux », martèle M. Sonko, qui dit avoir même sauvé les fonds du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal(Pacasen) qui, selon lui, pouvaient échapper à la commune de Ziguinchor, par la faute de l’équipe municipale sortante qui n’avait pas respecté ses engagements.

Ndèye Fatou Kébé