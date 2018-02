Réplique des pro Abdoulaye Daouda Diallo au maire de Ndioum : « Cheikh Oumar Hanne se trompe d’adversaire politique »

Le cadre d’action "Podor, horizon 2019" réplique au maire apériste de Ndioum, qui a déclaré le week-end dernier qu’Abdoulaye Daouda Diallo n’a plus la majorité à Podor et doit en tirer les conséquences. Dans un communiqué, cette structure de soutien au ministre en charge des Infrastructures estime d’emblée que ‘’Cheikh Oumar Hanne se trompe de bataille politique et assurèment, d’adversaire politique’’ et que ‘’ses attaques contre le coordonnateur départemental de l’APR de Podor sont impertinentes et injustifiées dans un contexte où l’on parle de ‘’temps du Président’’ ».



C’est pourquoi, souligne ledit document, « Abdoulaye Daouda ne se verra nullement dans des querelles divisionnistes qui ne profiteront qu’à une opposition qui se cherche ». "Podor, horizon 2019" considère en effet que ce comportement ne fait qu’ « affaiblir » le parti dans le département et « fragiliser » les actions entreprises pour la massification.



Les proches de ADD déplorent par ailleurs, que Farba Ngom participe à cette ‘’tentative de forcing politique afin de légitimer un responsable politique en quête de légitimité’’. Ce qui, de leur avis, relève de ‘’desseins malsains’’ et de ‘’calculs politiques voués à l’échec’’.



"Podor, horizon 2019" avertit que le maire des Agnam, « un homme aussi carent et limité en management politique », ne « réussira pas à diviser les dignes fils de Podor ». À Youssou Ndour qui a animé un concert à Ndioum, le mouvement pro-ADD déclare qu’il « gagnerait à revoir sa copie en se focalisant dans la région de Dakar ». À propos de ce concert justement, ils soulignent que « l’heure n‘est pas aux festivités ni aux tiraillements pour des questions de positionnement politique », mais plutôt c’est « l’heure du Président ».













Quotidien