Réplique du Khalife de Médina Baye à Macron

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020

Le Président français Emmanuel Macron est monté au créneau, il y a quelques jours, pour demander des réformes dans l'Islam. Accueillant des disciples qui étaient venus renouveler leur acte d'allégeance, le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse, a affirmé que le Président français est très ambigu concernant l'islam.



Selon L'As, sans concession, le nouveau khalife de Médina Baye, connu pour sa vaste culture et son ouverture au monde, a estimé même que ce dernier est un pourfendeur de la religion musulmane. Mais, le marabout estime que c’est peine perdue pour lui et les Présidents comme lui parce qu'ils ne peuvent pas prévoir les ruses de Dieu.

