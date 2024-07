Répliques à l’APR : Mimi Touré assaille Macky sur son double rôle politique et diplomatique, ses « manipulations » et appelle à la dissolution de l'Assemblée L'ancienne Premier ministre Aminata Touré accuse Macky Sall de manipuler les responsables de l'APR pour attaquer Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Lors d'une conférence de presse, elle a interpellé Emmanuel Macron, affirmant que Macky Sall ne peut pas être à la fois "Envoyé Spécial du 4P" pour la France et leader de l'opposition sénégalaise. Elle a également suggéré de dissoudre l'Assemblée nationale le 31 juillet, dénonçant son manque de légitimité

Lors de sa conférence de presse tenue hier mercredi 17 juillet, Aminata Touré, ancienne Premier ministre et aujourd’hui farouche opposante de l’ancien régime a accusé l'ancien président Macky Sall de manipuler les membres de son parti, l'Alliance pour la République (APR), pour attaquer le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.



Mimi Touré affirme que ces attaques sont orchestrées par Sall, qui donne des ordres à distance aux responsables de l'APR dans l'espoir de les récompenser avec des postes de députés lors des prochaines élections législatives.



Elle a également critiqué la légitimité de l'Assemblée nationale actuelle, suggérant sa dissolution à partir du 31 juillet et la tenue de nouvelles élections législatives. Elle a déclaré que les députés de Benno Bokk Yakaar (BBY) ont perdu leur crédibilité et que Sonko ne devrait pas faire sa déclaration de politique générale devant eux.



C’est d’ailleurs sur cette lancée que Aminata Touré a interpellé le président français Emmanuel Macron, soulignant que Macky Sall ne peut pas continuer à travailler comme "Envoyé Spécial du 4P" pour la France tout en dirigeant un parti politique d'opposition au Sénégal.



Elle a demandé à Macron de clarifier cette situation, affirmant que cela constitue une immixtion de la France dans les affaires intérieures du Sénégal. Touré a également exigé que Sall démissionne de l'un de ses postes pour éviter tout conflit d'intérêts.



Autre pique, Aminata Touré a invité Macky Sall à informer les Sénégalais s'il continue de recevoir des indemnités et des privilèges en tant qu'ancien président, tout en dirigeant l'APR.



