Réponse à Macky sur ses déclarations jugées fallacieuses : Sonko déclare détenir « d’autres dossiers, plus chauds » Dans son live de ce mercredi soir, Ousmane Sonko a sollicité une majorité confortable à l’Assemblée nationale. Selon emedia.sn, ce n’est pas seulement pour dérouler la vision du régime, mais pour mettre en place la Haute cour de justice. Comme l’avait annoncé El Malick Ndiaye. Et c’est devenu l’un des éléments de langage qui vont dominer la campagne électorale. Et l’homme a aussi répondu à Macky Sall, faisant planer une épée de Damoclès sur la tête de l’ancien président...

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

« Après le pouvoir exécutif, il est impératif que nous contrôlions le Législatif. Nous avons tous été témoin des blocages de l’ancienne majorité parlementaires, ces 5 derniers mois. Au point de nous accuser de lenteurs », a-t-il dit.



Pour emedia, la tête de liste de Pastef a semblé faire allusion à Macky Sall. « Il se trouve que pour poursuivre un ministre et même un président de la République, seule la Haute cour de justice est habilitée à le faire. Et pour ce faire, il nous faut une majorité confortable », a-t-il insisté.



iGFM rappelle que mardi dernier, Macky Sall a taxé de fallacieuses les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait annoncé que les données économiques avaient été falsifiées par son gouvernement.



Mais en réponse à cette sortie, hier mercredi, Ousmane Sonko est revenu à la charge, déclarant qu’il détient d’autres dossiers, plus chauds, sur l’administration Sall.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook