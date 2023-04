Réponse à Mame Mactar Guèye Jamra sur l’affaire Marième Sy devenue chrétienne : Des accusations infondées’’ selon le pasteur Félix Birama Ndiaye Selon Mame Mactar Guèye de l’ONG Jamra, des pasteurs d’une église évangélique, sise aux Parcelles assainies, auraient hypnotisé Marième Sy, une fille de seize ans pour la détourner de sa religion musulmane. ‘’Des accusations infondées’’ selon le pasteur Félix Birama Ndiaye, président de l’église des Assemblées de Dieu du Sénégal. Hier, le responsable religieux a dénoncé ‘’des contrevérités et de la manipulation dans l’affaire’. Le Témoin

Tout au début, l’affaire semblait anodine. Mais aujourd’hui, elle a fini par défrayer la chronique. Depuis que Marième Sy, une mineure musulmane de seize ans, a révélé être détournée par des évangéliques qui ont utilisé de l’eau mystique pour l’hypnotiser et la reconvertir, les réactions fusent de partout.



En premier, celle de Mame Mactar Guèye de l’ONG Jamra qui a dénoncé ‘’un lavage de cerveau, un endoctrinement à travers des pratiques sataniques et démoniaques pour attirer les enfants dans des croyances occultes’’.



Au lendemain des propos de M. Guèye, qui a aussi accusé les protestants évangéliques de secte, l’église des Assemblées de Dieu du Sénégal, par l’intermédiaire de son président, a apporté la réplique, histoire de faire toute la lumière.



‘’Nous ne sommes pas une secte, encore moins une loge maçonnique. Nous sommes une Église. Personne n’est plus correct que nous. Nous ne buvons pas de bière, ne fumons pas, ne pratiquons pas le fétichisme, ne connaissons aucune pratique occulte…Bref, tout ce qui nous intéresse c’est la Bible’’, a fait savoir le pasteur Félix Birama Ndiaye. Sans langue de bois, le responsable religieux s’en est pris aux ‘’soi-disant hommes de valeurs’’.



‘’Au Sénégal, on a tendance à accorder de l’importance à des gens qui n’ont aucun savoir et qui, par cette ignorance, induisent beaucoup en erreur. Que ces gens qui sillonnent les plateaux de télévision arrêtent leurs mensonges! Avant de se prononcer sur les affaires d’autrui, il faut d’abord se documenter. Il fallait se rapprocher des responsables de l’Église protestante avant de l’accuser à tort. Toutes ces accusations mises sur le dos des Évangéliques sont fausses’’, a-t-il ajouté



‘’La jeune fille a été manipulée’’



Si la jeune Marième déclare être victime d’actes occultes qui l’ont détournée, la réaction du pasteur Félix Birama Ndiaye ne s’est pas fait attendre. Ainsi, il a battu en brèche de telles ‘contrevérités’’.



Le natif de Diakhao (région de Fatick) soutient que des gens sont derrière la fille pour la manipuler. M. Ndiaye laisse entendre :

« Pour celui qui maîtrise la communication, c’est facile de savoir qu’il y a de la manipulation dans cette affaire. On a fait dire à la fille ces propos-là. Et pourtant, une fille journaliste a récemment expliqué publiquement, sur un plateau de télé sa conversion à l’Islam et ça n’a posé aucun bruit. Et selon ses dires, elle a été, auparavant, catholique d’abord, ensuite protestante avant d’embrasser l’Islam. Pourquoi le cas Marième pose problème alors ? »



Après avoir réfuté toutes les accusations et lavé à grand eau l’Église protestante, le pasteur appelle à plus de sincérité dans le dialogue islamo-chrétien. ‘’Pour moi, ça doit se vivre tous les jours dans les maisons, les services, partout. Ça ne doit pas être simplement des organisations



Dans l’une de ses sorties, Mame Mactar Guèye a fait appel à l’État du Sénégal, dans le combat de Jamra pour ‘’l’expulsion de ces sectes du territoire parce qu’étant nocives pour les jeunes’’. Mais, les protestants évangéliques ne veulent pas l’entendre de cette oreille.



Réagissant à cette déclaration, le pasteur Félix Birama Ndiaye ironise :

« Sortir des Sénégalais du territoire sénégalais? Alors où les mettre après ? Moi, mon nom c’est Ndiaye. Personne n’est plus sénégalais que moi. Il faut donc plus d’humilité »



. Le responsable de l’Église protestante a profité de l’occasion pour appeler tous autour de l’essentiel. Il dit être ouvert à un dialogue pour plus d’éclaircissements et de compréhension. Et parlant de Mame Mactar Guèye, le pasteur déclare :



« S’il m’invite chez lui, j’y serai avec plaisir. Et s’il veut me voir aussi, toutes les portes lui sont ouvertes. Ce pays est à nous tous et nous nous devons de préserver la stabilité et la paix qui nous sont tant chères »’.

