Réponse à Seydou Guèye : «Karim Wade fait peur au régime de Macky Sall»

« A chaque fois que le Président Karim Wade s’adresse à ses lieutenants et aux Sénégalais, le régime de Macky Sall panique et perd le nord. Cette nervosité est le signe d’une peur bleue que la mouvance présidentielle nourrit à l’égard du candidat du Pds et de Asskaw.



Surnommé « Ministre du ciel et de la terre » par les opposants de Me Wade, Karim Wade a été traqué de toutes parts par Macky Sall et ses hommes, qui ont abusivement utilisé l’argent du contribuable sénégalais en permettant à des juges d’aller se balader un peu partout dans le monde, au nom de fallacieuses commissions rogatoires.



Cette promenade les a même conduits à Singapour pour fouiner dans un compte bancaire où ils auraient trouvé 47 milliards appartenant à Karim Wade. Au finish, cette piste comme tant d’autres, a été abandonnée faute de preuves irréfutables.



D’ailleurs, les Sénégalais ont besoin de savoir la somme totale qui a été engloutie dans cette traque supposée des biens mal acquis, dirigée uniquement vers des opposants et qui s’est révélée être un fiasco total.



Dans ce contexte d’échec cuisant, le gouvernement aurait dû adopter un profil bas et raser les murs. Mais à travers son porte-parole Seydou Guèye, il s’entête plutôt incroyablement à proférer des menaces puériles à l’endroit de Karim Wade et Cie !



Pendant ce temps, le pouvoir recrute dans la fonction publique sur la seule base du clientélisme politique. A cela s’ajoutent l’endettement galopant, la pauvreté, l’insécurité…..



Monsieur Seydou Guèye, sachez que les Sénégalais ne sont pas dupes et vous ne parviendrez jamais à leur faire gober l’incroyable. L’innocence de Karim Wade est claire pour tous les citoyens ainsi qu’aux yeux de la communauté internationale. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une cabale politico-judiciaire, pour écarter un adversaire redoutable de la course à la présidentielle de 2019 et également, pour humilier Me Wade qui a construit de façon extraordinaire le Sénégal pendant ses 12 années de règne, avec des projets qualifiés par ses détracteurs d’éléphants blancs dont l’aéroport international Blaise Diagne que Macky Sall a récemment inauguré.



Seydou Guèye, dites à Macky Sall de travailler à réduire les souffrances des Sénégalais au lieu de s’acharner à éliminer honteusement ses concurrents ».









El Hadji Kaoussou Cissé, coordonnateur Asskaw Mbour