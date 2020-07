Réponse à l’alerte des malades épileptiques : « Le Phénobarbital sera disponible d’ici la fin de la semaine », rassure la PNA Pour la rupture du médicament pour les épileptiques, la PNA rassure : « Le Phénobarbital sera disponible d’ici la fin de la semaine ».

Suite aux informations relayées par une certaine presse portant sur une rupture de phénobarbital au Sénégal (secteur privé et public confondus) pour cause d’arrêt de fabrication par l’usine Medis fermée depuis décembre 2019, la Pna dit avoir importé 15 000 boîtes de 100 unités .



Ces médicaments viennent d’arriver à l’aéroport et qui sont en cours de dédouanement, a-t-elle.



« L’autorisation d’importation étant disponible, ces médicaments pourront être livrés d’ici la fin de la semaine », a informé le service de communication de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA).

Avec SeneCafeActu



