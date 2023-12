Réponse à l'ancienne Présidente du CESE : Diéguy Diop recadre Mimi Touré En réponse aux fréquentes sorties de la candidate à la présidentielle et ancienne Premier Ministre, Aminata Mimi Touré qui tire toujours sur le régime de Macky et son candidat, Dieguy Diop Fall, la Directrice générale de l’Economie sociale et solidaire apporte ses répliques. Sa réaction qui recadre et dévoile « une autre facette » d’une dame au bilan qu’elle juge « très limité »….

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Décembre 2023 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|

Mimi 24 n’a, naturellement, aucun bilan matériel à s’en prévaloir. Et son porte-étendard, Aminata Touré, en est consciente. Mais dites moi : Quel "bilan immatériel’’ cette dame peut-elle revendiquer ? Tristounet ! Par ce que les Sénégalaises et les Sénégalais ne voient de "son bilan immatériel’´que la haine fossilisée, enkystée dans un cœur sec ouvrant la voie à toutes sortes de comportements diaboliques.





Et comme le diable est dans le détail, celui qui hante les nuits de Mimi, c’est la perte du perchoir sur un coup de fil à 9h 26, le 12 septembre 2022, du Chef de l'Etat Macky Sall -d’après son narratif à elle même- , pour lui signifier qu’il avait un autre candidat pour le poste de Président de l'Assemblée nationale alors que la séance devrait s'ouvrir à 10h.



Mais diantre, que veut-elle encore? Sa vision et son bilan s’arrêtent là. Le reste est classique, pour ne pas dire tout simplement catastrophique: Une femme qui, dans son parcours politique, se situe dans cette zone grise où elle surjoue, tantôt, portant les combats féminins et la parité, tantôt glissant sans états d’âme vers un opportunisme de bas étage pour obtenir des postes. Et quoi d'autres ?





Mais force est de constater que nous découvrons d’elle, ces derniers temps, une autre facette au bas de ce sombre tableau et qui est loin de cette image qu’elle croit incarner en s’agitant sans repères tel un bateau ivre qui vogue au gré des flots.





Ce n’est assurément ni une dame de fer, ni une militante, encore moins une femme politique. C'est une dame, certes. Mais elle en est une qui émarge modestement dans le registre de la fragilité féminine.







Il ne faut donc pas chercher loin, dans ses motivations affichées ou tues, son curseur de vie est là. Toutefois, il finira par bugger après épuisement des logiciels.



Espérons pour elle que le retour à l’âge de la pierre ne soit la seule issue qui lui reste.



Mimi arrête ! Tu es démasquée.





Dieguy Diop Fall, Directrice générale de l’Economie sociale et solidaire



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook