Réponse à l'appel du Cesti : Les 24e et 25e promotions casquent 10 millions FCfa, des Maliens s'engagent... Ecole de journalisme de référence dans la sous-région et même continentale, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, a été saccagé et incendié lors des émeutes du 1er juin 2023. Pour restaurer cette école de journalisme sénégalaise, créée en 1965, avec l'aide de l'UNESCO et rattachée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, un appel a été lancé.

C’est dans cet élan de solidarité que les 24e et 25e promotions de ce centre qui porte désormais le nom du regretté journaliste Mam Less Camara, ont répondu à l'appel du Cesti, en offrant une somme de 10 millions FCfa. Et même d’anciens étudiants du Mali ont, non seulement exprimé leur compassion, mais s’engagent également à participer à cet appel…



Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 21:10



