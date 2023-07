Réponse au pourvoi en cassation d'Ousmane Sonko : Mame Mbaye Niang envoie une réplique de 34 pages

La défense de Mame Mbaye Niang a déposé une réplique de 34 pages contre 35 pour la défense, selon "Les Échos", qui donne l’information. Le journal précise que c’est jeudi dernier que Me Baboucar Cissé et Cie, chargés de la défense des intérêts du ministre du Tourisme, ont déposé leur réplique aux conseils du président de Pastef.



La même source signale que la partie civile disposait d’un mois pour faire parvenir son mémoire. S’ils l’ont déposé au bout de six jours, c’est pour contrer la stratégie du camp adverse qui, manifestement, cherche à faire tirer la procédure en longueur.



Pour rappel, la défense du maire de Ziguinchor avait attendu le dernier moment pour saisir la Cour suprême, après la condamnation en avril dernier d'Ousmane Sonko, pour diffamation et injures, dans l’affaire Prodac, à 6 mois avec sursis et à payer 200 millions FCfa à Mame Mbaye Niang, à titre de dommages et intérêts. Le but était d’empêcher l’invalidation de la candidature de l’opposant.











